Любовь для профилактики: врач посоветовал секс для предотвращения рака простаты

Врач-онколог высшей квалификационной категории онкоцентра им. Напалкова, кандидат медицинских наук Роман Леоненков заявил, что для профилактики рака простаты мужчинам стоит чаще заниматься сексом, сообщает Газета.ru .

«На развитие болезни влияют такие факторы, как возраст, наследственность и раса — их изменить невозможно. Но поменять питание и образ жизни в наших силах. Например, доказано, что регулярная половая жизнь снижает риск заболеваемости раком предстательной железы на 20%», — отметил доктор.

Врач также подчеркнул важность сбалансированного рациона и достаточной физической нагрузки в качестве профилактических мер. Предпочтение следует отдавать диете, включающей обилие овощей и фруктов, рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, такую как лосось или сельдь. При этом стоит ограничить потребление насыщенных жиров. Постоянные физические упражнения и поддержание нормального веса способствуют снижению риска развития злокачественных новообразований предстательной железы.

Помимо этого, Леоненков акцентировал внимание на ключевых симптомах, которые требуют особого внимания: частые позывы к мочеиспусканию, особенно в ночное время (2 и более раз за ночь — повод для беспокойства); ослабленный или прерывистый поток мочи; чувство неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания; наличие крови в моче или эякуляте; болевые ощущения в области таза, промежности или в нижней части спины.

