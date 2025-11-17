Любовь для профилактики: врач посоветовал секс для предотвращения рака простаты
Фото - © Elnur / Фотобанк Лори
Врач-онколог высшей квалификационной категории онкоцентра им. Напалкова, кандидат медицинских наук Роман Леоненков заявил, что для профилактики рака простаты мужчинам стоит чаще заниматься сексом, сообщает Газета.ru.
«На развитие болезни влияют такие факторы, как возраст, наследственность и раса — их изменить невозможно. Но поменять питание и образ жизни в наших силах. Например, доказано, что регулярная половая жизнь снижает риск заболеваемости раком предстательной железы на 20%», — отметил доктор.
Врач также подчеркнул важность сбалансированного рациона и достаточной физической нагрузки в качестве профилактических мер. Предпочтение следует отдавать диете, включающей обилие овощей и фруктов, рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, такую как лосось или сельдь. При этом стоит ограничить потребление насыщенных жиров. Постоянные физические упражнения и поддержание нормального веса способствуют снижению риска развития злокачественных новообразований предстательной железы.
Помимо этого, Леоненков акцентировал внимание на ключевых симптомах, которые требуют особого внимания: частые позывы к мочеиспусканию, особенно в ночное время (2 и более раз за ночь — повод для беспокойства); ослабленный или прерывистый поток мочи; чувство неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания; наличие крови в моче или эякуляте; болевые ощущения в области таза, промежности или в нижней части спины.
