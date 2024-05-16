В любом городе Подмосковья можно воспользоваться услугой льготного зубопротезирования. Данная услуга доступна ветеранам ВОВ, ветеранам труда и военной службы, труженикам тыла, а также с учетом доходов неработающим пенсионерам и предпенсионерам, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Еще одну услуг мы сделали для наших жителей удобнее. Теперь льготное зубопротезирование можно сделать в любом городе Подмосковья! Так, например, получить консультацию можно в ближайшей к вам региональной стоматологической поликлинике Минздрава, а изготовить и установить сам протез в соседнем городе, также в региональной клинике. Отмечу, что с начала текущего года оформили льготу на бесплатное протезирование зубов 10,3 тыс. жителей региона», — рассказали в пресс-службе министерства социального развития Московской области.

Для получения услуги зубопротезирования достаточно посетить стоматолога и оформить заявление на региональном портале госуслуг, после чего вся информация автоматически будет передана в соцзащиту. Справки больше не требуются.

Мера социальной поддержки не предоставляется жителям, которые получают федеральные меры поддержки.

Подать заявление на оформление льготы можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.