Легкие разрывает: какой тип кашля может быть крайне опасен

«Врач обязательно обращает внимание на характер кашля — это ценный ориентир, который помогает выдвинуть гипотезу, но не поставить окончательный диагноз. Лающий, грубый кашель характерен для ларингита или ложного крупа у детей, возникает из-за воспаления и отека в области гортани или под голосовыми связками. Просвет гортани сужается, воздух проходит через него с характерным свистом», — сказала Уланкина.

Она добавила, что изматывающий кашель с шумным вдохом в конце приступа — это характерный признак коклюша, острой бактериальной инфекции. Приступы удушающего кашля могут длиться несколько минут, повторяются многократно в течение дня, усиливаются ночью и даже могут спровоцировать рвоту.

«Сухой, надсадный и саднящий кашель часто встречается при фарингите, начале бронхита и плеврита. Влажный, глубокий кашель с мокротой говорит о том, что воспаление находится в бронхах или легких. Так бывает при бронхите и пневмонии. Свистящий кашель — классический признак обструктивного бронхита или бронхиальной астмы. Ночной кашель может быть связан с астмой или гастроэзофагеальным рефлюксом, когда кислота из желудка по ошибке попадает обратно в пищевод», — рассказала врач.

Уланкина отметила, что сердечные покашливания можно заподозрить по короткому и отрывистому кашлю, который сам человек может даже не замечать в течение дня.

«Обычно такой кашель появляется после любой физической нагрузки. То есть в покое человек не кашлял, но стоило ему подняться по лестнице или даже просто пройтись быстрым шагом, как появилась одышка и легкое покашливание. Оно сохраняется даже в положении лежа и часто усиливается по ночам. При этом могут появиться отеки на ногах, а сердцебиение учащается даже в покое», — информировала специалист.

