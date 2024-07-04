Лечение пациентов психиатрической больницы с туберкулезом обсудили в Подмосковье

3 июля сотрудники Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера посетили «Психиатрическую больницу № 2 имени В. И. Яковенко». Заведующие противотуберкулезными стационарами Ольга Ильина и Андрей Гончаров провели беседу с заместителем главного врача по медицинской части психиатрической больницы Иваном Клячиным, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Нашим сотрудникам также удалось посетить отделение, где проходят лечение пациенты с активным туберкулезным процессом. От лица Московского областного противотуберкулезного диспансера выражаю благодарность сотрудникам за теплый прием и конструктивное общение», — прокомментировал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

В ходе встречи двух организаций удалось обсудить дальнейшую совместную работу по лечению и обследованию пациентов и определить направления, требующие особого внимания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.