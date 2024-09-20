Лазерный аппарат появился в офтальмологическом отделении больницы Наро-Фоминска

В офтальмологическое отделение Наро-Фоминской больницы поступило новое оборудование — YAG-лазер. Этот инновационный прибор предназначен для проведения лазерной капсулотомии, а также выполнения ряда операций при глаукоме. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Суть лазерной капсулотомии с применением YAG-лазера заключается в создании лазером отверстия в задней капсуле хрусталика. Это позволяет световым лучам беспрепятственно достигать сетчатки глаза, улучшая тем самым зрение пациента. Операция безболезненна», — пояснил и. о. заведующего офтальмологическим отделением Наро-Фоминской больницы Юрий Барабанов.

Внедрение YAG-лазера в практику офтальмологического отделения Наро-Фоминской больницы является важным шагом в развитии современных методов лечения глазных заболеваний.

Благодаря этому оборудованию пациенты смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.