Кузбассовцы пожаловались на длинные очереди в аптеках

Жительница Кемерова выразила обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации в своем комментарии к публикации главы города Дмитрия Анисимова. Она рассказала, что в аптеке № 190 (проспект Ленина, 71) — очередь примерно из 35-40 человек. Множество пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями, вынуждены тратить много времени, чтобы получить необходимые лекарства. Простояв в очереди несколько часов, они могут вообще остаться ни с чем из-за отсутствия препаратов, пожаловалась женщина.

Министерство здравоохранения Кузбасса отреагировало на ситуацию, объяснив высокую загруженность аптеки. По их словам, главной причиной очередей в отделах, обслуживающих льготников, включая аптеку № 190 в Кемерове, является одновременное обращение большого числа льготников, особенно в первой половине дня. Для удобства граждан режим работы льготного отдела аптеки был изменен, и теперь он работает с 9:00 до 19:00 с понедельника по пятницу.

Также в ответе министерства говорится о возможных задержках из-за большого количества посетителей. Очередь в аптеке состоит из льготников, обладающих равными правами на получение медикаментов. Время ожидания зависит от количества льготных рецептов у впереди стоящих пациентов. У одного человека может быть от 2 до 3 рецептов, а иногда и до 10-15, что требует от фармацевтов не только времени, но и эмоциональных усилий.

«Предлагаем обратиться в аптеку за получением медикаментов в другие дни ее работы. В зале льготного отдела аптеки № 190 работает два окна. После ремонта планируется открыть еще два окна. Просим с пониманием отнестись к возникшей ситуации», — отметили в министерстве.