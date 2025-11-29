Крайне уязвимое место: чем опасна суставная нестабильность плеча

Плечевой сустав самый подвижный в человеческом организме, за что и расплачивается повышенной уязвимостью. Стоит ему ослабнуть или повредиться, как развивается суставная нестабильность — состояние, которое многие сначала воспринимают как несерьезную проблему, но впоследствии все оборачивается длительным лечением и даже потерей трудоспособности. Травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Алишер Зохиров сообщил РИАМО, к каким последствиям может привести нестабильность в плечевом суставе и почему не стоит игнорировать проблему.

Как отметил специалист, при данной патологии головка плечевой кости имеет избыточную подвижность в суставной впадине лопатки и даже может из нее выскальзывать. Это случается из-за повреждения суставной губы лопатки, связок и мышц, перелома головки или суставной впадины, которые являются для плеча надежными стабилизаторами.

По статистике, на каждые 100 тыс. человек приходится 22 случая вывихов плеча. Самое опасное в этой травме — высокая вероятность повторных случаев травмирования.

«Уже через 2 года у половины пациентов с суставной нестабильностью возникает повторный вывих, а через 5 лет количество таких случаев достигает почти 67%. Это говорит о том, что без должного лечения нестабильный сустав травмируется снова и снова», — пояснил врач.

При хронической травматизации плечевого сустава ощущение нестабильности может усиливаться постепенно. Сначала человек замечает небольшой дискомфорт в плече, щелчки при движениях, ощущение, будто плечо «выскальзывает» при определенных положениях руки. Со временем к этим симптомам присоединяются боли разной интенсивности, иногда возникают самопроизвольные вывихи. В отдельных случаях развивается мышечная гипотрофия, а в области плеча может появиться заметная деформация. Все это постепенно снижает качество жизни: человеку становится сложно заниматься спортом или выполнять какую-либо физическую работу.

По словам Зохирова, повторный вывих плеча является сигналом о необходимости оперативного лечения. Такие повреждения, как перелом лопатки и головки плеча, со временем могут перерасти в деформирующий артроз, а при неблагоприятном стечении обстоятельств даже привести к некрозу суставной головки.

В практике травматолога не обошлось и без тяжелых случаев, связанных с повреждением сосудов и нервов или отрывными переломами — когда мягкие ткани оказываются зажаты между суставными поверхностями, что делает вправление практически невозможным.

Чтобы предотвратить такой сценарий, пациенту важно не тянуть с обследованием. Тем более сейчас диагностика травм (рентгенография, КТ и МРТ), включая суставную нестабильность плеча, проводится на весьма высоком уровне и позволяет увидеть любые изменения в структуре суставной губы или капсулы.

При нестабильности плечевого сустава необходимо хирургическое лечение. Один из наиболее эффективных вариантов — артроскопия, имеющая много плюсов для пациентов. Среди основных — аккуратное восстановление поврежденных структур сустава и отсутствие осложнений в период реабилитации. При более серьезных повреждениях прибегают к открытым операциям.

«Суставная нестабильность — одна из тех травм, которые не проходят сами собой. Но при грамотном и своевременном лечении мы можем полностью восстановить функцию плеча и вернуть человека к активной жизни», — подытожил врач.

