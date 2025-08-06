Ковид № 2: Китай вводит ограничения из-за нового вируса, передающегося комарами

В Китае снова вводят массовые антикоронавирусные ограничения из-за вируса Чикугунья, который передается через укус комаров. СМИ называют его «новым коронавирусом», и недуг имеет некоторые схожести с этой инфекцией — у больных тоже поднимается температура, появляется ломота в суставах и головная боль, сообщает Mash .

Из-за лихорадки в китайской провинции Гуандун с населением 126 млн человек уже ввели санитарные меры и ограничения. Вспышка Чикугуньи началась со стран стран у берегов Индийского океана, где уже выявили свыше 50 000 заболевших этим вирусом, и «мигрировала» в том числе на север.

У заболевших лихорадкой повышается температура тела до 40 градусов и выше, появляются боль в мышцах и ломота в суставах, тошнота, усталость, головная боль и сыпь на теле. Симптомы проявляются в течение четырех-восьми дней после инфицирования.

Несколько лет назад в Индии уже происходила вспышка лихорадки Чикугунья.