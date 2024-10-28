Кота с черепно-мозговой травмой спасли в Нижнем Новгороде

В ветклинике у спасенного в Нижнем Новгороде кота обнаружили ЧМТ

В соцсетях нижегородского благотворительного фонда рассказали о спасении кота с черепно-мозговой травмой, сообщает pravda-nn.ru .

В начале августа волонтеры нашли кота в кустах, где он находился в критическом состоянии. У животного была сильная кровопотеря и травмированная морда. Причины его состояния остаются неясными, однако волонтеры подозревают, что его мог сбить автомобиль.

После обращения в ветеринарную клинику коту поставили диагноз — черепно-мозговая травма — и начали курс лечения. В новом месте он получил имя Робин.

За три месяца в стационаре кот значительно поправился и стал выглядеть лучше. Однако лечение все еще продолжается. Волонтеры организовали сбор продуктов для него, включая паштеты и влажный корм.

«Он очень похорошел внешне, а здоровье наладилось. Но котик все еще находится на стационаре», — отметили волонтеры.