Косметолог предупредила, кому противопоказаны средства с микроиглами

Косметолог Фатима Джумабаева рассказала, как работают процедуры микронидлинга и кому они подходят, а кому противопоказаны, сообщает «Вечерняя Москва».

Микронидлинг является процедурой, при которой крошечные иглы в составе используемого средства создают микротравмы на коже, чтобы стимулировать ее обновление. Иглы длиной от 50 до 1000 мкм работают по принципу шприца: они пробиваются через кожу и доставляют активные вещества прямо в нужные клетки.

Косметические средства с микроиглами существуют в формате крема, патчей и т. д. В отличие от обычных кремов, которые не могут преодолеть барьер в виде кожи, средства с иглами проникают в верхние слои кожи и доставляют полезные компоненты прямо в эпидермис.

Находясь в коже, микроиглы стимулируют выработку коллагена и эластина, которые отвечают за упругость и могут разгладить морщины. Также они оказывают отшелушивающий эффект, так как активно запускают процесс кровообращения и регенерации клеток.

Важно, что болезненных ощущений такие средства не приносят. Человек может ощутить только легкое покалывание – это начала действия игл.

Однако такая косметика подходит не всем. Людям с кожными заболеваниями, например, акне, атопическим дерматитом, экземой, стоит отказаться от применения данных средств, так как иглы могут усилить воспаление. Более того, некоторые продукты могут содержать в себе спикулы из пресноводных губок. В таком случае рекомендуется воздержаться от использования средств людям с аллергией на морепродукты и повышенной чувствительностью кожи.

Исследования косметики подтверждают безопасность и эффективность микроигл, однако лучше перед использованием обратиться за консультацией к дерматологу.