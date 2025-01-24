Косметолог объяснила, зачем зимой пользоваться кремом от солнца

Косметолог Калинина: солнечные лучи могут быть очень агрессивными

В холодное время года лицо страдает в первую очередь — из-за ветра и мороза кожа может шелушиться, чесаться, сохнуть. Косметолог Мария Калинина объяснила, как защитить лицо зимой и зачем пользоваться солнцезащитными кремами, сообщает «Вечерняя Москва».

В первую очередь, в зимний период кожу необходимо активно увлажнять, так как мороз и сухой воздух дома в период отопления обезвоживают ее. Калинина советует ежедневно пользоваться средствами с гиалуроновой кислотой, которая восполняет запас влаги.

Также стоит включить в ежедневный уход за лицом ветрозащитный крем, а на улице носить шарф или капюшон.

Кроме того, зимой очень важно наносить солнцезащитный крем, ведь ультрафиолетовые лучи проникают даже сквозь облака и снег. Эксперт рекомендует наносить на все открытые участки кожи крем с SPF не менее 50.

«Солнечные лучи являются одной из главных причин преждевременного старения, а в морозные ясные дни они могут быть очень агрессивными», — предупредила специалист.

Она добавила, что в период холодов нужно есть больше полезных жиров — рыбы, морепродуктов, орехов, а также свежие овощи и фрукты, богатые антиоксидантами.