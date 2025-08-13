Контрастный душ и белковая пища: как можно разогнать метаболизм?

Эндокринолог и диетолог Кристина Пришвина рассказала, что прогулки в холодное время года и большое количество белка помогут разогнать метаболизм, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Для начала эксперт напомнила, что метаболизм является совокупностью химических процессов в организме, поддерживающих его жизнедеятельность. Включает в себя несколько важных процессов. Во-первых, основной обмен — энергия для поддержания дыхания, кровоснабжения, работы органов и систем. Во-вторых, термогенез — энергия для переваривания пищи. Также человеку необходима энергия для регуляции температуры и адаптации к внешним условиям.

Так, по мнению Пришвиной, частично разогнать метаболизм можно, но в физиологических пределах. Для этого она рекомендовала чаще заниматься физической активностью. Например, аэробные и силовые тренировки увеличивают расход энергии, а в течение пары часов после тренировки метаболизм ускоряется. С набором мышечной массы организм начнет тратить больше энергии.

«Также рекомендую увеличивать белок в рационе, так как термогенез белков гораздо выше по сравнению с жирами и углеводами. Помните, что хронический недосып и высокий уровень стресса замедляют обмен веществ и провоцируют переедания. По этой причине следует избегать стресса и высыпаться», — добавила диетолог.

Более того, на холоде активируется адаптивный термогенез. Чтобы повысить расход энергии ,стоит принимать холодные ванны, гулять зимой и принимать контрастный душ. Однако важно помнить, что с помощью этих правил можно разогнать метаболизм, но у каждого человека физиологически заложены свои рамки.