Контрастный душ и белковая пища: как можно разогнать метаболизм?
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Эндокринолог и диетолог Кристина Пришвина рассказала, что прогулки в холодное время года и большое количество белка помогут разогнать метаболизм, сообщает сайт «Узнай.ру».
Для начала эксперт напомнила, что метаболизм является совокупностью химических процессов в организме, поддерживающих его жизнедеятельность. Включает в себя несколько важных процессов. Во-первых, основной обмен — энергия для поддержания дыхания, кровоснабжения, работы органов и систем. Во-вторых, термогенез — энергия для переваривания пищи. Также человеку необходима энергия для регуляции температуры и адаптации к внешним условиям.
Так, по мнению Пришвиной, частично разогнать метаболизм можно, но в физиологических пределах. Для этого она рекомендовала чаще заниматься физической активностью. Например, аэробные и силовые тренировки увеличивают расход энергии, а в течение пары часов после тренировки метаболизм ускоряется. С набором мышечной массы организм начнет тратить больше энергии.
«Также рекомендую увеличивать белок в рационе, так как термогенез белков гораздо выше по сравнению с жирами и углеводами. Помните, что хронический недосып и высокий уровень стресса замедляют обмен веществ и провоцируют переедания. По этой причине следует избегать стресса и высыпаться», — добавила диетолог.
Более того, на холоде активируется адаптивный термогенез. Чтобы повысить расход энергии ,стоит принимать холодные ванны, гулять зимой и принимать контрастный душ. Однако важно помнить, что с помощью этих правил можно разогнать метаболизм, но у каждого человека физиологически заложены свои рамки.