Rандидат медицинских наук, офтальмолог, главврач центра VISTA Елена Казанцева заявила, что глаза могут сильно пострадать, если неправильно подобрать контактные линзы. Перед приобретением линз необходимо проконсультироваться со специалистом.

«Любая контактная оптика имеет такие важные параметры, как диаметр, радиус кривизны, влагосодержание, кислородопроницаемость. Если не учесть хотя бы один из них, то ношение контактных линз будет сопровождаться неприятными ощущениями», — отметила доктор в эфире радио Sputnik.

Если диаметр линзы меньше глаза, то она может начать давить на роговицу и вызывать кислородное голодание, что со временем приведет к проблемам со зрением.

Кроме предварительной консультации, врач дала еще несколько практических советов. По ее словам, также важно регулярно менять раствор для хранения линз, не носить их слишком долго и мыть руки перед тем, как надеть линзы.

Казанцева посоветовала обращаться к врачу, если при использовании линз у пациентов возникают дискомфортные ощущения.