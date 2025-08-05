Команды врачей по лечению тромбоэмболии легочной артерии работают в Москве

В столице пациентам с тромбоэмболией легочной артерии помогают созданные мультидисциплинарные команды из кардиологов, сердечно-сосудистых хирургов, рентгенхирургов, реаниматологов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Тромбоэмболия легочной артерии — острое состояние, когда у пациента сосуды легких закупориваются тромбами. Оно очень опасно, поэтому важно быстрее поставить диагноз и приступить к лечению.

Дополнительно обученные новому методу команды сейчас есть во всех шок-центрах Москвы. Больше всего процедур выполнили специалисты ГКБ им. Давыдовского и НИИ СП им. Склифосовского. Медики при этом используют современные эндоваскулярные системы, которые помогают проводить селективный тромболизис с ультразвуковой навигацией.

В этом случае лекарство доставляется в тромб, а ультразвук способствует его более быстрому и эффективному разрушению. Подобный метод помогает уменьшить дозу тромболитиков и риск осложнений.

С начала внедрения технологии в городских стационарах медики выполнили свыше 20 таких процедур. Этот опыт может быть полезен и для других регионов РФ.