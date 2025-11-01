Когда ничего не можешь: психолог рассказал о хронической усталости

Клинический психолог сети «Клиника Фомина» Иван Андрухов заявил, что появление клинической усталости может быть связано как с соматическими, так и с психическими причинами. Ими могут стать вирусные инфекции, различные нарушения в организме и психогенный стресс, длительный недосып и переработки, сообщает «Вечерняя Москва» .

По его словам, в этом состоянии, даже проспав много часов, человек продолжает ощущать усталость и упадок сил, страдает от характерных головных болей, раздражительности и морального истощения.

Когнитивно-поведенческая терапия представляет собой один из наиболее эффективных и научно обоснованных методов, получивших широкое признание в мировой практике в борьбе с хронической усталостью.

Существенным фактором, способствующим развитию устойчивого утомления, является склонность к навязыванию себе необоснованных обязательств. Именно внутреннее противоречие, которое порождает стремление к идеалу, предъявление чрезмерных требований к себе и окружающему миру, акцентированное осуждение собственных неудач и подсознательное стремление к самоистязанию, приводит к формированию выраженного астенического состояния.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.