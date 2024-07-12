Климакс, стресс, курение: отоларинголог рассказала о причинах храпа

Врач Ольга Мыскина заявила, что чем раньше удастся выявить причину храпа, тем быстрее получится избавиться от этого неприятного симптома. По ее словам, храп однозначно является поводом обратиться к терапевту, эндокринологу или отоларингологу, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт также назвала ряд анатомических особенностей, вызывающих храп. Среди них — полипы, увеличенные небные миндалины, неправильный прикус и другое. Также его могут провоцировать и настоящие заболевания — носа, глотки или гортани, лишний вес, проблемы с щитовидной железой.

«Когда сочетаются несколько факторов, храп усиливается, что повышает риск возникновения апноэ — опасного состояния, при котором происходит остановка дыхания во сне», — предупредила эксперт.

Провоцировать и усиливать храп могут некоторые факторы образа жизни и привычки: употребление алкоголя и курение, стрессы и переутомление, недостаток сна и прием некоторых лекарств и снотворных, а также климакс у женщин.