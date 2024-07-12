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Климакс, стресс, курение: отоларинголог рассказала о причинах храпа

Врач Мыскина: при сильном храпе повышается риск появления апноэ
Здравоохранение

Врач Ольга Мыскина заявила, что чем раньше удастся выявить причину храпа, тем быстрее получится избавиться от этого неприятного симптома. По ее словам, храп однозначно является поводом обратиться к терапевту, эндокринологу или отоларингологу, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт также назвала ряд анатомических особенностей, вызывающих храп. Среди них — полипы, увеличенные небные миндалины, неправильный прикус и другое. Также его могут провоцировать и настоящие заболевания — носа, глотки или гортани, лишний вес, проблемы с щитовидной железой.

«Когда сочетаются несколько факторов, храп усиливается, что повышает риск возникновения апноэ — опасного состояния, при котором происходит остановка дыхания во сне», — предупредила эксперт.

Провоцировать и усиливать храп могут некоторые факторы образа жизни и привычки: употребление алкоголя и курение, стрессы и переутомление, недостаток сна и прием некоторых лекарств и снотворных, а также климакс у женщин.