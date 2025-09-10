Клеевая облитерапия: в Кемерове совершили прорыв в лечении сосудов

сегодня в 18:56

В Кемерове начали применять клеевую облитерацию при лечении сосудов

В Кемерове врачи впервые использовали инновационный метод терапии, доступный для пациентов бесплатно, сообщает Сiбдепо .

Сосудистые хирурги из Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева осуществили первую клеевую облитерацию. Как сообщили в пресс-центре больницы, это современный способ лечения варикоза. Врачи, используя особый «пистолет», ввели в больную вену биологический клей, останавливающий кровообращение. Процедура контролируется ультразвуковым исследованием.

«Данная операция не требует общего наркоза и минимально травматична. На кожном покрове остается незначительный след от пункции. Использование компрессионного трикотажа после процедуры не является необходимым», — сказали в больнице.

Операцию можно получить по полису ОМС при наличии показаний и направления от специалиста.