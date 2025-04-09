Кариес и проблемы с деснами: какие риски несут композитные виниры

Виниры позволяют очень быстро скрыть несовершенства зубов — сколы, трещины, пятна, недостатки формы — с помощью специальных пластин из композитных материалов. Врач-стоматолог Татьяна Ильина предупредила о рисках этого популярного способа быстро получить голливудскую улыбку, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Как объяснила врач, во время установки виниров почти не затрагивается здоровая ткань зуба, а слегка шлифуется, и при грамотном уходе они могут простоять долгие годы. При этом желающим иметь красивую улыбку придется отказаться от употребления ряда продуктов.

Среди возможных осложнений для здоровья, которые могут появиться из-за нарушения технологии или некачественных материалов, — повышенная чувствительность зубов, заболевания десен и развитие кариеса, а также аллергия, предупредила стоматолог.

Поэтому перед установкой важно провести тест на возможные аллергические реакции, отметила Ильина. Также стоит учитывать, что композитные материалы могут изменить цвет и структуру, добавила медик.