Кардиолог рассказала, откуда берутся колющие боли в сердце

Кардиолог и специалист по функциональной диагностике сети клиник «Семейная» Елена Голикова рассказала, почему возникают колющие боли в сердце и в каких случаях необходимо немедленно обратиться к врачу, сообщает «Вечерняя Москва».

Боль в грудной клетке — один из самых распространенных симптомов, с которыми пациенты обращаются к терапевтам и кардиологам. По словам Голиковой, такие боли встречаются у 20–40% людей, чаще у женщин, и часто становятся причиной экстренного обращения за медицинской помощью.

Кардиолог пояснила, что боль в груди может быть признаком ишемической болезни сердца или инфаркта миокарда, которые остаются одними из главных причин смертности. Однако только у 5% пациентов с болью в груди выявляют острый коронарный синдром или инфаркт, а менее чем у 30% — сердечные заболевания. В остальных случаях боль связана с болезнями органов дыхания, опорно-двигательной, пищеварительной или нервной систем.

Голикова отметила, что срочно обратиться к врачу необходимо при появлении так называемых «красных флагов»: интенсивной боли, одышки, потливости, слабости, потери сознания или нарушениях ритма сердца. Если боль длительная, неинтенсивная, меняется при движении или вдохе и не связана с физической нагрузкой, она чаще всего не опасна, но при отсутствии улучшения в течение нескольких дней также рекомендуется обратиться к врачу для обследования и лечения.

