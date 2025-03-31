Кардиолог рассказал о симптомах и опасности микроинсульта

Главное отличие микроинсульта от инсульта в том, что его симптомы проходят сами собой в течение непродолжительного времени. Однако не стоит заблуждаться — это состояние требует не меньшего внимания, чем сам инсульт. О том, чем опасен микроинсульт и по каким симптомам его можно распознать, рассказал РИАМО врач-кардиолог «СМ-Клиники» Илкин Гасанов.

Он отметил, что в медицине микроинсульт называется транзиторной ишемической атакой (ТИА).

«И то, и другое название, к сожалению, не подчеркивают серьезность данного патологического состояния. Понятие микроинсульт с научной точки зрения неточное, так как не отражает степени серьезности и сути данного патологического процесса. Любое острое нарушение мозгового кровообращения, независимо от причины его возникновения, приводящее к инфаркту, т. е. гибели нервных клеток, называется инсультом. В зависимости от области, а также объема некротизированной ткани головного мозга последствия могут варьироваться в широких пределах», — подчеркнул Гасанов.

По его словам, гибель нервных клеток сопровождается утерей функций головного мозга. Это может провялятся в виде развития общемозговой симптоматики: нарушения сознания, оглушенности, сильного головокружения, тошноты и рвоты. Однако чаще всего всего инсульт распознают по развитию очаговой симптоматики. Например, если участок мозга обеспечивал функцию движения, то смерть клеток данной зоны приведет к слабости в мышцах (гемипарезу), а в крайней степени — к полной потере двигательной активности в конечности (парезу). Могут еще возникать следующие симптомы: нарушение глотания, потеря чувствительности лица или конечностей, нарушения речи, нарушения зрения и слуха, искривление лица, обвисание верхнего и иногда нижнего века.

«Если же острое нарушение кровообращения является обратимым, непродолжительным, то это не приводит к гибели нервных клеток, соответственно все симптомы инсульта проходят, все нарушенные функции восстанавливаются. Данное патологическое явление носит название транзиторного ишемического инсульта (ТИА), т. е. преходящего, обратимого. Как правило при ТИА клинические симптомы носят кратковременный характер, не дольше часа. Более длительный период проявления неврологической симптоматики свидетельствует о развитии инфаркта мозга — ишемического инсульта», — объяснил кардиолог.

При этом он подчеркнул, что ТИА является «прединсультным» состоянием — даже если симптомы полностью регрессировали, в первые 90 дней после этого у 30% пациентов отмечается развитие инсульта, а в течение года — уже у 50%.

«Если ТИА носит полностью обратимый характер, то инсульт — это очень грозное состояние, ассоциированное с высокой летальностью и стойкой инвалидизацией. Поэтому очень важно, несмотря на преходящий характер, расценивать ТИА как серьезную болезнь, которая требует срочного дообследования и определения причин его возникновения с целью принятия своевременных мер по предупреждению развития инсульта», — заявил Гасанов.

Диагностика и лечение

По словам специалиста, ключевым моментом диагностики является нейровизуализация — выполнение КТ или МРТ, благодаря которым удается оценить серьезность ситуации, выяснить большинство возможных причин, определить индивидуальную тактику ведения.

«Но, к сожалению, в реальной амбулаторной практике пациенты отказываются от госпитализации, несвоевременно обращаются за медицинской помощью, и основным аргументом в этих ситуациях является: „Ведь все уже прошло“. Клиническая недооценка, несвоевременная диагностика и лечение ТИА связано с высоким риском развития тяжелого, нередко летального исхода», — резюмировал Гасанов.