Кардиолог рассказал о мерах профилактики сердечных заболеваний

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Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний включает в себя здоровое питание, физическую активность, отказ от курения, контроль уровня стресса, сообщил РИАМО врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Денис Соколов.

«Первое — это здоровое питание. В питание должно преобладать меню, богатое фруктами, овощами, цельными злаками и нежирными белками. Это помогает поддерживать нормальный уровень холестерина и артериального давления», — сказал Соколов.

Он добавил, что регулярные физические нагрузки, по меньшей мере 150 минут умеренной активности в неделю, способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы.

«Курение является одним из главных факторов риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний. Отказ от него значительно снижает риск. Хронический стресс также может негативно сказаться на здоровье сердца. Методы релаксации, такие как йога или медитация, могут помочь», — рассказал кардиолог.

Соколов резюмировал, что периодические проверки уровня холестерина и артериального давления помогают выявить проблемы на ранних стадиях.

29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Впервые он проводился в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Цель этой даты — повысить осведомленность общества о росте сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни и мозгового инсульта.