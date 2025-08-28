Кардиолог предупредил, что саунинг не безопасный для человека отдых

Саунинг — новый тренд среди молодежи, пар, техно, десятки людей в полотенцах, танцующих под светомузыку в сауне. Кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что такой вид отдыха дает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, сообщает Life.ru .

«У молодых людей запас сосудов расширен, что позволяет им больше выдерживать нагрузки. Но такие нагрузки для организма могут быть очень опасны даже для молодежи», — предупредил эксперт.

Более того, по мнению Кондрахина, далеко на все молодые люди могут выдержать такую нагрузку, в некоторых случаях она может закончиться летальным исходом. Кардиолог рекомендовал избегать таких видов нагрузок. Если все-таки поход в баню запланирован, там нужно париться и отдыхать.

Тем не менее, сауну можно считать физиотерапевтической процедурой, но только при разумной продолжительности. Даже при спокойном отдыхе важно следить за своим состоянием, может возникнуть жар, головокружение и потери сознания. В условиях диско-сауны с громкой музыкой и большим количеством людей, последствия могут быть еще опаснее.