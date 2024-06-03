Кардиолог Подмосковья рассказал об опасности аритмии у беременных

Ведущий научный сотрудник МОНИИАГ им. академика В. И. Краснопольского, профессор Сергей Мравян рассказал, что нарушения ритма сердца, как у мужчин, так и у женщин часто встречаются в практике кардиолога. Аритмии часто возникают и у абсолютно здоровых женщин, планирующих беременность, или уже вынашивающих ребенка. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Он отметил, что многие практикующие кардиологи механически переносят свои знания о прогнозе аритмий у пожилых пациентов, отягощенных множественными заболеваниями, на беременных, не имеющих какой-либо патологии. У последних аритмии часто даже не требуют лечения и не влияют на беременность.

По его мнению, особого внимания требуют у беременных лишь некоторые, так называемые злокачественные аритмии, сочетающиеся с различными пороками сердца. Но и в этих случаях во время беременности возможен подбор антиаритмической терапии. В редких случаях в лечении заболевания могут прийти на помощь кардиохирурги.

Наблюдение и родоразрешение пациенток с аритмиями в зависимости от тяжести выявленных нарушений ритма осуществляется в родовспомогательных учреждениях различного уровня.

С 3 по 9 июня в мире отмечается Всемирная неделя сердечного ритма. Она проводится с целью обратить внимание на актуальность данной проблемы для здоровья населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.