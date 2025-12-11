Кардиолог: алкоголь в Новый год может вызвать «синдром праздничного сердца»

В преддверии новогодних торжеств и череды вечеринок медики призывают помнить о том, что злоупотребление спиртным может нанести серьезный вред, в первую очередь, сердечно-сосудистой системе. Об этом рассказал профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов, пишет kp.ru .

Эксперт отметил, что в медицинской практике существует понятие «синдром праздничного сердца», характеризующееся нарушениями в работе сердца и сосудов, вызванными, главным образом, чрезмерным употреблением алкогольных напитков.

По мнению кардиолога, особую осторожность следует проявлять людям с заболеваниями коронарных артерий, повышенным артериальным давлением и ишемической болезнью сердца. Однако даже те, кто считает себя абсолютно здоровым, могут иметь скрытые проблемы с сосудами, о которых часто не подозревают до 40-45 лет. Избыточный вес и ночное апноэ также увеличивают риск.

Врач предостерег, что о развитии опасного нарушения сердечного ритма может сигнализировать внезапное учащенное сердцебиение, характеризующееся нерегулярностью. Помимо этого, возможны такие симптомы, как одышка, общая слабость, головокружение и дискомфорт в грудной клетке.

