Карательная пластика: хирург в Китае изуродовал лица россиянок

Китайский пластический хирург провел неудачные операции москвичкам
Здравоохранение

Две жительницы Москвы увидели заманчивые фотографии одной из китайских клиник, где из женщин буквально делают кукол. Они решили отправиться в страну для проведения операции, но последствия оказались ужасными, сообщает Baza.

После сдачи минимального количества анализов с россиянок взяли по 5 тыс. долларов и отправили на операционный стол. Во время реабилитации женщины испытывали боль в области разрезов, у одной их них болела макушка. Через неделю швы начали сочиться и расходиться.

Китайские врачи уверяли — это нормально, они продолжали давать москвичкам антибиотики. Затем подруги вернулись в Россию, где ситуация усугубилась. На макушке одной из женщин образовалась лысина, когда корки отпали, показались нити. Клиника предложила вернуться в Китай, чтобы исправить ситуацию.

Москвички решили отказаться от очередного эксперимента над собой и обратились к российским хирургам, которые удалили нити. Оказалось, что на фотографии из клиники были не ее пациентки, а модели. Разметки на лице им просто рисовали. После резонанса в Сети многие россиянки передумали ехать в китайскую клинику.

Ранее профессор Тигран Алексанян заявил, что пластическая хирургия может быть полезной при уважении к индивидуальности и осознанном подходе к изменениям. Хирургия может повысить уверенность в себе, если человек осознает свои цели и мотивы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.