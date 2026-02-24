Карательная пластика: хирург в Китае изуродовал лица россиянок

Две жительницы Москвы увидели заманчивые фотографии одной из китайских клиник, где из женщин буквально делают кукол. Они решили отправиться в страну для проведения операции, но последствия оказались ужасными, сообщает Baza .

После сдачи минимального количества анализов с россиянок взяли по 5 тыс. долларов и отправили на операционный стол. Во время реабилитации женщины испытывали боль в области разрезов, у одной их них болела макушка. Через неделю швы начали сочиться и расходиться.

Китайские врачи уверяли — это нормально, они продолжали давать москвичкам антибиотики. Затем подруги вернулись в Россию, где ситуация усугубилась. На макушке одной из женщин образовалась лысина, когда корки отпали, показались нити. Клиника предложила вернуться в Китай, чтобы исправить ситуацию.

Москвички решили отказаться от очередного эксперимента над собой и обратились к российским хирургам, которые удалили нити. Оказалось, что на фотографии из клиники были не ее пациентки, а модели. Разметки на лице им просто рисовали. После резонанса в Сети многие россиянки передумали ехать в китайскую клинику.

Ранее профессор Тигран Алексанян заявил, что пластическая хирургия может быть полезной при уважении к индивидуальности и осознанном подходе к изменениям. Хирургия может повысить уверенность в себе, если человек осознает свои цели и мотивы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.