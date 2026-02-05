Капремонт Люберецкой областной больницы в Подмосковье выполнен на 60%

В Люберецкой областной больнице завершены демонтажные работы, а общий прогресс капитального ремонта превысил 60%. Модернизация первого корпуса планируется к завершению до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Люберецкой областной больнице, основанной в конце 1930-х годов, продолжается капитальный ремонт. На объекте работают более сорока специалистов, которые занимаются обновлением инженерных систем, установкой энергоэффективных окон и дверей, внутренней отделкой помещений и ремонтом фасада.

Особое внимание уделяется сохранению исторического наследия учреждения. В больнице находится уникальная оранжерея с тропическими пальмами, подаренная Кубинской Республикой в 1972 году. Для растений создают новую специально оборудованную зону, чтобы обеспечить им оптимальные условия.

Все этапы работ проходят под постоянным техническим контролем. Открытие обновленного корпуса запланировано на конец 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.