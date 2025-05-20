Как тестостерон и стресс убивают мужское сердце

Терапевт: мужчины умирают от «синдрома разбитого сердца» в два раза чаще женщин

Новое исследование показало, что мужчины значительно чаще женщин погибают от «синдрома разбитого сердца» — смертность среди представителей сильного пола достигает 11,2%, тогда как у женщин этот показатель составляет лишь 5,5%, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам врача-терапевта и кардиолога Андрея Кондрахина, мужской организм оказывается уязвимее перед этим опасным состоянием.

Несмотря на физическую силу мужчин, их сердечно-сосудистая система более чувствительна к гормональным всплескам. При сильном стрессе выброс адреналина, норадреналина и кортизола приводит к резкому повышению давления и спазму сосудов.

«Если в бою адреналин сжигается в мышцах, то при психологической травме он остается в крови. Это нарушает кровоснабжение сердца и мозга, провоцируя синдром разбитого сердца», — пояснил Кондрахин.

Особую опасность представляет тестостерон. В критических ситуациях этот гормон усиливает тромбообразование, что может привести к трагическим последствиям. Природа наделила мужчин механизмом защиты от кровопотерь, но в условиях стресса он работает против них, — отметил врач.

Эксперт рекомендует мужчинам не зацикливаться на переживаниях, а сразу переключаться на физическую активность.

«Спортзал, плавание, любая нагрузка — лучшая терапия. Стресс нужно „убивать“ движением, а не лежать на диване, усугубляя состояние. Психотерапия также поможет проработать травму», — отметил Кондрахин.

«Синдром разбитого сердца» редко диагностируют, хотя он напрямую связан с хроническим стрессом и перегрузкой нервной системы. Чаще всего от него страдают молодые мужчины, но в группе риска оказываются и пожилые пациенты.