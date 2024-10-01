Кабинет вакцинации в больнице Коломны принимает пациентов 6 дней в неделю

В поликлинике Подлипки Коломенской больницы кабинет вакцинации начал работать и по субботам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Жители обращались с просьбами предоставить им возможность привиться от гриппа в субботу, чтобы не отпрашиваться с работы. Теперь это реализовано в поликлинике Подлипки. Постепенно все поликлиники, которые работают по субботам, смогут также вакцинировать пациентов в этот день недели. Речь идет о всех профилактических прививках, входящих в национальный календарь, в том числе, от гриппа», — рассказала заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.

Для посещения кабинета вакцинации в поликлинике Подлипки необходимо оформить предварительную запись — заранее в личном кабинете портала «Здоровье» или непосредственно в день процедуры в регистратуре поликлиники.

Время работы кабинета вакцинации по субботам — 10:30 — 13:30 по адресу: Коломна, улица Подлипки-6, дом № 140.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.