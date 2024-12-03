Кабинет физиотерапии принимает пациентов в филиале больницы Подмосковья

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В поликлинике № 2 Домодедовской больницы микрорайона Южный работает физиотерапевтический кабинет. Благодаря новым технологиям и высококвалифицированным специалистам в поликлинике расширился спектр медицинских услуг и появился более комплексный подход к лечению различных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В кабинете № 306 проводятся физиотерапевтические процедуры пациентам с заболеваниями сосудов, бронхолегочной и опорно-двигательной системы. Новое медицинское оборудование, включая 6 аппаратов для проведения электросветолечения, установлено по региональной программе.

Физиопроцедуры эффективны при самых различных патологиях, например, для лечения опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и других. Физиотерапия также активно используется для закаливания, укрепления организма, восстановления работоспособности.

Направление на консультацию к врачу-физиотерапевту может выдать участковый терапевт или узкопрофильный специалист.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.