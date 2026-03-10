Юрист Арифулин заявил о риске навязывания дополнительных услуг в частных клиниках

Член ассоциации юристов России Антон Арифулин сообщил, что частные клиники нередко навязывают пенсионерам лишние анализы, процедуры и лекарства. Это приводит к финансовым и медицинским рискам, сообщает «Царьград» .

По словам юриста, после незначительных жалоб пациентам могут назначать широкий перечень обследований без четких объяснений их необходимости. В результате пожилые люди несут значительные расходы и не всегда понимают, зачем нужны предложенные процедуры.

«Многие пациенты не получают четких объяснений, зачем им нужны те или иные обследования», — сказал Арифулин.

Он отметил, что особую опасность представляют назначения лекарств. Пациентов часто не информируют о побочных эффектах и противопоказаниях, что может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Кроме того, пенсионеров нередко приглашают на обследования под видом государственных программ или социальных акций. Уже на приеме им сообщают о якобы срочных диагнозах и предлагают дорогостоящее лечение.

Арифулин рекомендовал пожилым людям внимательно выбирать клиники, задавать вопросы о назначениях и при необходимости консультироваться у нескольких специалистов перед началом лечения.

