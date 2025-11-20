Йод и железо: диетолог рассказала о пользе хурмы

Диетолог Дианова: в хурме больше углеводов, чем в яблоках

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что польза хурмы для здоровья несомненна: она содержит калий, железо, йод, цинк, магний, витамины A, C и E.

«Белков и жиров в хурме ничтожное количество, что нормально для фруктов, но вот углеводов больше, чем в яблоке, банане или винограде, от 15 до 20 г на 100 г продукта — это очень много», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

По ее словам, хурму ограничивают при некомпенсированном диабете: это суперсладкий продукт, а полезная клетчатка может при переедании стать опасной.

Не стоит есть хурму и людям с дефицитом железа: содержащиеся в ней танины снижают его усвоение.

