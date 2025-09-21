Японские ученые выяснили, что слишком строгий режим сна вредит мозгу

Слишком строгий режим сна может негативно влиять на работу мозга. Проведенное японскими учеными исследование было опубликовано в журнале Sleep Medicine, сообщает Mash .

В эксперименте приняли участие 458 человек в возрасте от 45 до 89 лет. Их попросили носить браслеты, фиксирующие циклы сна и бодрствования, в течение недели. Также участники исследования проходили когнитивные тесты и сдавали кровь.

Люди, у которых режим сна не выстроен, провалили тесты на память и концентрацию. При этом люди со слишком строгим режимом сна показали худшие результаты. Лучше всего проявили себя те граждане, кто соблюдал стабильный, но гибкий график.

По данным ученых из COI STREAM и COI-NEXT, При жестком графике снижается уровень белка BDNF. Он отвечает за память и защиту нейронов. По словам ученых, засыпать и вставать примерно в одно и то же время — это хорошо, но иногда можно нарушить режим, чтобы мозг оставался в тонусе.

