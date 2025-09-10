Ягоды и овощи: как предотвратить рак при помощи правильного питания

Врач-эндокринолог с 15-летним стажем Юлия Гущина заявила, что самая распространенная причина онкологии — это инсулинорезистентность, но снизить ее помогают овощи, ягоды и листовая зелень. Правильное питание способно предотвратить рак, сообщает «ФедералПресс» .

Избыток сахара в организме приводит к взаимодействию с клеточными протеинами, запуская процесс гликирования и ухудшая их работоспособность. Снизить негативные последствия этого явления помогут: корица, чеснок, гвоздика, орегано, розмарин, куркума, шалфей, мята и тимьян. Именно эти продукты способны противодействовать пагубному влиянию сахара.

Еще одним фактором является гормональный сбой, в частности, преобладание эстрогенов над прогестероном. Это состояние часто связано с нарушением микрофлоры кишечника и застоем желчи.

Эндокринолог подчеркнула, что для улучшения желчеоттока рекомендуется употреблять продукты с горьким вкусом, такие как руккола, корень одуванчика, артишок, листья черемши, зеленый лук, а также репу, тыкву, редьку, льняное семя, семена тыквы и грецкие орехи.