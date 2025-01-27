Изжога или аллергия: врач назвал неочевидные причины больного горла

Врач Мясников: у хронического тонзиллита может быть много причин

Известный телеведущий, заслуженный врач России Александр Мясников заявил, что больное горло и насморк могут быть вызваны не только обычным ОРВИ, но и более серьезными заболеваниями: аллергией, астмой и проблемами с желудком, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Причины хронического тонзиллита могут быть многофакторными. Среди них выделяют различные вирусы (например, вирус Эпштейна-Барра), бактериальные инфекции, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, вызывающую изжогу, а также возможные аллергии и астму», — сказал доктор.

По его словам, у таких пациентов также часто обнаруживают аденовирус и около 40% тонзиллитов появляются неинфекционным путем из-за аллергий или рефлюкса, когда содержимое желудка уходит в пищевод и вызывает изжогу.

Больным, страдающим частыми фарингитами, не менее трех эпизодов на протяжении более 3 лет, даже могут назначить хирургическое вмешательство — тонзиллэктомию, заключил доктор.