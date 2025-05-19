Из-за кори в Москве закрыли на карантин первый гуманитарный корпус МГУ

Все факультеты первого гуманитарного корпуса Московского государственного университета (МГУ) переведены на дистанционное обучение в связи с выявленным случаем кори, пишет SHOT .

Карантин в первом гуманитарном корпусе МГУ начал действовать 19 мая. В ближайшие дни студенты всех факультетов будут проходить обучение в дистанционном формате.

Учащиеся Высшей школы телевидения не смогут учиться в очном формате до конца текущей недели — до 25 мая. Более строгие ограничения ввели для студентов филологического факультета, они не смогут посещать занятия до 2 июня.

Даты введенного карантина предварительные. Когда обучение студентов возобновится в привычном формате, пока неизвестно. У кого выявили корь, а также род появления заболевания, не уточняется.