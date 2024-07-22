Итоги работы приемного отделения детской больницы МОЦОМДа подвели в Подмосковье

Интенсивная работа приемного отделения детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) кипит круглосуточно. Только за первое полугодие текущего года было принято в отделении более 15 тысяч детей. Из них 9 723 ребенка доставлено бригадами скорой помощи, 5 162 ребенка приехали с родителями своим ходом, 64 ребенка доставлены санавиацией, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

От того насколько профессионально, быстро и организованно действует медицинский персонал этого отделения, в определенной степени зависит успех последующего лечения больного, а при неотложных состояниях — и его жизнь. В экстренном случае пациенты могут обратиться в примный покой тремя возможными способами: по направлению из поликлиники по форме 057/у; по линии скорой медицинской помощи (на скорой помощи, либо вертолетом санавиации); самостоятельно обратившись в приемное отделение при наличии полиса ОМС или без него (если ситуация требует срочного медицинского вмешательства). Плановая же госпитализация осуществляется исключительно по направлению из поликлиники по месту жительства при наличии всех необходимых документов, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте стационара.

В рамках работы приемного отделения специалисты оказали неотложную медицинскую помощь без госпитализации 7 214 детям, остальные были госпитализированы для дальнейшего прослеживания.

«Да, мы живые люди. Тоже сочувствуем, испытываем сострадание. Но медработник должен уметь отстраниться, отключить эмоции и оставить только здравый ум. Это обязательное условие. Особенно тяжелая для всех тема — дети. Когда ребенок нуждается в помощи, когда ему больно и плохо, сложно сдерживать эмоции. Сердце откликается и плачет вместе с ним, с родителями. Медики должны вселять уверенность в хорошем исходе, успокаивать и быстро принимать важные решения. Когда все правильно и четко сделал, оказал помощь и видишь вместо слез улыбку, душа окрыляется. Это необъяснимое чувство — ощущение, что сделал доброе дело, помог человеку. Важна поддержка семьи, понимание и помощь в бытовых вопросах. Приятно, когда труды наши ценят и уважают. Мы рады выполнять свой долг и будем продолжать днем и ночью оказывать помощь тем, кто в ней нуждается», — рассказала специалист приемного отделения Детской больницы МОЦОМДа Ольга Федорова.

Московский областной центр охраны материнства и детства оборудован вертолетной площадкой для санавиационного транспорта. Экстренные пациенты доставляются таким способом со всей Московской области. В крайне экстренных сиутациях пациенты поступают в реанимационные отделения, минуя приемный покой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.