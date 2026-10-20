Истринская больница получила новый видеобронхоскоп

Истринская клиническая больница на улице Спортивной, 3 получила видеобронхоскоп Olympus серии EVIS EXERA. Аппарат уже ежедневно используют для исследований, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый видеобронхоскоп Olympus серии EVIS EXERA поступил в Истринскую клиническую больницу на улице Спортивной, 3. Аппарат предназначен для диагностики, введения лекарств в бронхи и забора биоматериала.

Модель оснащена увеличенным каналом диаметром 2,8 мм, технологией узкого спектра для лучшей видимости сосудов и функцией поворота на 180 градусов. Оборудование позволяет детально осматривать ткани и облегчает проведение исследований.

«Благодаря функции поворота на 180° на ручке эндоскопа облегчается проведение исследования и улучшается возможность забора биоматериала. За счет этой функции модель можно считать на порядок лучше аппаратов предыдущей серии», — отметил врач-эндоскопист отделения эндоскопии Павел Иванов.

Аппарат используют в отделении эндоскопии ежедневно. Направление на процедуру при наличии показаний дает лечащий врач.

Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.