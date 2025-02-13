Истерики и плохой сон: «барометрический удар» прошелся по детям россиян

SHOT: россияне массово идут в больницы с детьми после «барометрического удара»

Дети жителей Центрального федерального округа России почувствовали на себе «барометрический удар». Из-за скачков атмосферного давления у малышей постоянно возникают истерики и ухудшается сон, это происходит уже несколько дней, сообщает SHOT .

«Барометрический удар» привел к тому, что у детей до 2 лет ухудшается сон. Они постоянно плачут и долго не могут успокоиться.

У детей от 2 до 5 лет периодически начинаются истерики. Часто они идут довольно долго — до 1,5-2 часов. Успокоить ребенка весьма сложно.

Еще у детей ухудшается аппетит, а также появляется апатия. Им не хочется играть с различными предметами и смотреть мультфильмы.

Педиатры из ЦФО делятся, что родители массово обращаются в больницы с детьми. Во время посещения специалиста они перечисляют вышеназванные симптомы. Скорее всего, те связаны с резкими скачками атмосферного давления.

Ранее сообщалось, что метеозависимые жители Центральной России стали чаще вызывать скорую помощь из-за скачков атмосферного давления.