Исследование: треть россиян не доверяет молодым врачам, треть — предпочитает их
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Минздрав планирует ограничить доступ к аккредитации для выпускников-медиков без стажа в государственных клиниках. При этом многие пациенты и так не готовы становиться «подопытными» для начинающих врачей и хотят, чтобы их лечили опытные специалисты с практическими навыками, следует из результатов опроса, проведенного kp.ru.
33% опрошенных выбирают врачей любого возраста, но только по рекомендации. Они уверены, что есть как талантливые молодые специалисты, так и опытные, но выгоревшие врачи.
28% россиян, наоборот, сознательно идут к молодым врачам, ценя их современные знания, внимательность и энтузиазм.
7% выбрали вариант «другое»: кто-то не смотрит на возраст, а кому-то просто не приходится выбирать — записываются к тому, кто свободен.
В опросе приняли участие 5,3 тыс. человек.