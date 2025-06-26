Минздрав планирует ограничить доступ к аккредитации для выпускников-медиков без стажа в государственных клиниках. При этом многие пациенты и так не готовы становиться «подопытными» для начинающих врачей и хотят, чтобы их лечили опытные специалисты с практическими навыками, следует из результатов опроса, проведенного kp.ru .

33% опрошенных выбирают врачей любого возраста, но только по рекомендации. Они уверены, что есть как талантливые молодые специалисты, так и опытные, но выгоревшие врачи.

28% россиян, наоборот, сознательно идут к молодым врачам, ценя их современные знания, внимательность и энтузиазм.

7% выбрали вариант «другое»: кто-то не смотрит на возраст, а кому-то просто не приходится выбирать — записываются к тому, кто свободен.

В опросе приняли участие 5,3 тыс. человек.