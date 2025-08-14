Исправляем прикус: как избежать дополнительных трат в кабинете ортодонта

Эксперт: во избежание лишних трат у ортодонта надо знать, как складываются цены

Популярность элайнеров в России растет быстрыми темпами. В Москве и в Санкт-Петербурге уже около 80% специалистов-ортодонтов используют их как альтернативу традиционным брекетам. Директор по цифровой диагностике и клинической поддержке компании EUROKAPPA Эмелин Шевчук рассказала, как избежать дополнительных трат у ортодонта при исправлении прикуса: достаточно понимать, как образовываются цены, чтобы не попасться на маркетинговые уловки клиник, сообщает Газета.ru .

Региональные показатели использования элайнеров скромнее — около 30%, но наблюдается положительная динамика благодаря улучшению информированности населения и развитию цифровых технологий. С увеличением спроса на рынке появляется все больше предложений, включая те, что могут привести к непредвиденным расходам для пациентов.

По словам Шевчук, россиянам необходимо тщательно выбирать методы лечения и обращать внимание на ряд факторов, чтобы избежать дополнительных трат. Намеренно заниженные цены часто используются как маркетинговый прием. По ее словам, клиентам могут предлагать коррекцию прикуса по фиксированной цене в 40-50 тыс. рублей, однако при первом посещении выясняется, что эта сумма покрывает только начальные этапы — диагностику и виртуальное планирование, а не полный курс лечения.

Для защиты от навязывания дополнительных услуг и искусственно заниженных тарифов нужно разбираться в структуре формирования окончательной цены. Диагностика является первым шагом в ортодонтическом лечении. Она включает различные методы обследования: цифровое сканирование, консультацию специалиста, а также получение панорамного снимка и КЛКТ. После сбора данных создается цифровая модель SetUp, представляющая собой подробный виртуальный план перемещения зубов.

Специалисты отмечают, что для составления качественного плана лечения необходимы время и глубокое понимание биомеханики движения зубов в каждом индивидуальном случае. При этом ключевую роль играет именно врач-ортодонт, а не только технический персонал.

Эксперт рекомендовала пациентам тщательно подходить к выбору стоматологической клиники для лечения с помощью элайнеров. По мнению Шевчук, добросовестный подход клиники характеризуется прозрачным договором с детальной сметой, вовлечением ортодонта в процесс планирования и обоснованной ценовой политикой без дополнительных платежей.