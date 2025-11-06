Искусственный интеллект наблюдает за хроническими больными в Подмосковье

Директор ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Константин Соболев сообщил, что в институте имеется программа по диспансерному наблюдению за больными с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

«По поводу искусственного интеллекта, у нас представлено два доклада. Наш институт разработал программу наблюдения хронических больных неинфекционного характера. Это основные больные, которые нуждаются в диспансерном наблюдении с применением искусственного интеллекта. Это позволяет не отвлекать врача на мелкие задачи», — рассказал Соболев во время Съезда терапевтов Московской области.

Он отметил, что в регионе данная программа проходит пилотные испытания в нескольких учреждениях. Соболев выразил уверенность в том, совместная работа опытного врача и искусственного интеллекта будет успешной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.

