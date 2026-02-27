Интеллект снизился до 3 лет: герпес уничтожил мозг беременной девушки на Урале

В Екатеринбурге у беременной девушки развился герпетический энцефалит, который привел к тяжелейшим последствиям, сообщает URA.RU .

Как рассказала руководитель одного из медучреждений города Ирина Волкова, на сроке 22 недели у женщины развилось это заболевание. Состояние будущей матери оказалось настолько критическим, что медикам пришлось провести экстренное кесарево сечение. Спасти младенца не удалось.

Сама пациентка выжила, однако вирус практически уничтожил функции ее головного мозга. По словам Волковой, интеллект женщины снизился до уровня 3-летнего ребенка. У нее полностью сохранились функции правого полушария — понимание эмоций, жестов, интонаций, однако функции левого полушария были утеряны.

К лечению подключилась мультидисциплинарная команда специалистов: нейропсихолог, логопед и эрготерапевт. Первые признаки возвращения сознания появились спустя три недели, но память о беременности и материнстве оказалась утрачена полностью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.