Инфекционист предупредила об опасности сальмонеллеза после вспышки в Бурятии

В Бурятии зафиксирована вспышка отравлений после употребления онигири и шаурмы из магазина «Николаевский». Среди 89 пострадавших у 11 человек диагностировали сальмонеллез. Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала, что основными источниками заражения являются продукты птицеводства: обработанное куриное мясо и яйца, а также молочные продукты.

«Сальмонелла может сохраняться в высохшем состоянии до двух месяцев, а затем в виде пыли оседать на продукты и вновь становиться активной», — пояснила Мескина.

По словам врача, инфекция передается не только через пищу и воду, но и при контакте с больным человеком, например, через рукопожатие. Сальмонеллез чаще всего вызывает кишечные расстройства с диареей и рвотой, однако в тяжелых случаях может привести к сепсису, обезвоживанию и даже смерти.

«Случаи летального исхода единичны, но возможны. Сальмонеллез может вызвать сепсис, тяжелые абсцессы органов, менингит и артриты», — добавила Мескина.

Врач отметила, что в группе риска находятся дети, пожилые люди старше 65 лет, пациенты с иммунодефицитом и проходящие иммуносупрессивную терапию, в том числе онкобольные.

