«Инфантильный тип глотания»: врач рассказал о влиянии слюноотделения на прикус

Стоматолог: перед лечением у ортодонта надо избавиться от неправильного глотания

Генеральный директор клиники «Столица», стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди заявила, что на формирование прикуса может влиять так называемый инфантильный тип глотания, когда у взрослого человека остается паттерн, присущий младенцам, сообщает Газета.ru .

«Младенцы появляются на свет с развитым сосательным рефлексом, их организм настроен на грудное вскармливание. Чтобы протолкнуть молоко в пищевод, язык при глотании двигается вперед и назад. Рот при этом приоткрыт, верхние и нижние челюсти не смыкаются», — сказала доктор.

По ее словам, если такая особенность сохраняется у детей старше 3 лет, это уже считается аномалией и негативно влияет на прикус и речь. Во время еды ребенок не должен напрягать подбородок и губы.

Перед началом лечения у ортодонта врач порекомендовала избавлять от неправильных движений языка и губ при глотании, для этого можно обратиться к логопеду или стоматологу.

