Иммунолог объяснила, почему пищевая аллергия чаще всего встречается у детей

Чаще всего пищевая аллергия встречается у детей. Это связано с несколькими факторами. Один из них — незрелость иммунной системы, рассказала РИАМО врач-аллерголог-иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Юлия Радчик.

«У маленьких детей иммунная система еще не полностью развита, что делает их более восприимчивыми к аллергическим реакциям», — уточнила доктор.

Еще одна причина — незрелость желудочно-кишечного тракта. В течение жизни ЖКТ «тренируется» и учится переваривать новые продукты. Большую роль играют и изменения в питании.

«С возрастом многие дети перерастают свои пищевые аллергии, особенно на молоко и яйца», — добавила Радчик.

Чтобы выявить пищевую аллергию используют несколько методов. Первый — сбор анамнеза — информации о симптомах и их связи с употреблением пищи. Второй — кровяные тесты. Они определяют уровень специфических антител (IgE), которые вырабатываются в ответ на аллергены. Третий — элиминационная диета.

«Это исключение подозреваемых аллергенов из рациона на определенный период и последующее их повторное введение для наблюдения за реакцией организма», — рассказала специалист.

Она же используется для лечения пищевой аллергии. И четвертый метод выявления — это провокационный тест — введение подозреваемого аллергена после элиминационной диеты в рацион с получением нежелательной реакции, что доказывает аллергию на данный продукт.