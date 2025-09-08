ИИ активно используется в подготовке будущих медиков в Крыму

Директор Ордена Трудового Красного Знамени института, доктор медицинских наук, профессор Евгений Крутиков рассказал, что искусственный интеллект активно используется в подготовке будущих специалистов Медицинского института им. С. И. Георгиевского, сообщает «Крым 24» .

«Искусственный интеллект используется в медицине все шире и шире», — отметил он.

Крутиков добавил, что институт сотрудничает со студентами Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского с целью создания инновационных решений с использованием искусственного интеллекта, которые будут использоваться в медицине.

