Иеромонах разрушил популярный миф о водке и мясе на поминках

Иеромонах Сеньчуков: на поминках не должно быть водки

Иеромонах Сергей Сеньчуков заявил, что на поминках запрещено употреблять водку. По его словам, в ходе поминальных трапез выбор нужно делать в сторону напитков с низким содержанием спирта, сообщает Общественная Служба Новостей .

Священнослужитель также высказался о традиции завешивать зеркала в доме умершего. Он назвал данное правило «языческим пережитком» и «глупостью».

Сеньчуков обратил внимание, что людям, провожающим родных в последний путь, необходимо молиться.

«Кстати, есть правила по поминальной трапезе. На самом деле, водки быть не должно — может быть либо вино, либо пиво, то есть слабоалкогольные напитки», — утверждает Сеньчуков.

Священник добавил, что также на поминках, как правило, нельзя есть мясо.