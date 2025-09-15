Хрупкое последствие: врачи рассказали о постковидном остеонекрозе

Врачи-травматологи заявили о распространении в России постковидного остеонекроза — заболевания, которое разрушает костную ткань и может даже приводить к инвалидности, сообщает MIR24.TV .

«Ковид довольно сильно влияет на структуру кости. Связано это не только с заболеванием как таковым. Но также с препаратами и большими дозами гормонов, которыми поначалу его лечили. Поэтому в последнее время мы стали чаще обнаруживать нарушения кровоснабжения кости», — сказал травматолог-ортопед Максим Саутин.

По словам другого доктора, Петра Туркова, самое главное — это вовремя диагностировать заболевание. При первых признаках проблем с костями и любых болях стоит обратиться к врачу и сделать МРТ тазобедренного сустава.

Когда асептический некроз головки бедренной кости достигает поздних стадий, единственным эффективным решением становится эндопротезирование. Однако современные методики позволяют проводить эту операцию, минимизируя повреждения в области тазобедренного сустава, сокращая объем рассекаемых мышц и обеспечивая отличные функциональные результаты. Опасаться этой операции не стоит.