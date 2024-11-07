Ход ремонтных работ проверили в медучреждениях поселков Рузского округа

В процессе осмотра он уделил внимание всем аспектам проведения текущих ремонтов, включая соблюдение сроков, качество выполняемых работ и обеспечение безопасности для пациентов и медицинского персонала.

В настоящее время в поликлинике № 2 п. Тучково выполнены работы по штукатурке, шпаклевке стен, цементной стяжке полов, установке подоконников и откосов, ведутся работы по замене сетей электроснабжения, устройству подвесных потолков, отделке стен и полов керамической плиткой. Завершаются работы по замене сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.

В Космодемьянской врачебной амбулатории подготовлены работы под отделку стен, потолков и полов, ведутся работы по замене труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, отопительных приборов и сантехнического оборудования.

В поликлинике п. Колюбакино выполнены демонтажные работы, работы по штукатурке и шпаклевке стен, устройству стяжки полов. Стены и полы подготовлены под отделочные работы. В настоящее время ведутся работы по замене труб отопления, водоснабжения, замене сантехоборудования, а также устройство входного тамбура из шлакоблоков.

По маршруту своего визита главный врач встретился со строителями и подрядными организациями, курирующими проекты, чтобы обсудить возникшие сложности и возможные пути их решения. Контроль за ходом ремонтов является важным шагом на пути улучшению условий для работы медицинских работников и обслуживания пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.