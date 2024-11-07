Ход ремонтных работ проверили в медучреждениях поселков Рузского округа
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Главный врач Рузской больницы Сергей Сидоренко осуществил проверку хода ремонтных работ в поликлинике № 2 п. Тучково, Космодемьянской врачебной амбулатории и поликлинике п. Колюбакино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В процессе осмотра он уделил внимание всем аспектам проведения текущих ремонтов, включая соблюдение сроков, качество выполняемых работ и обеспечение безопасности для пациентов и медицинского персонала.
В настоящее время в поликлинике № 2 п. Тучково выполнены работы по штукатурке, шпаклевке стен, цементной стяжке полов, установке подоконников и откосов, ведутся работы по замене сетей электроснабжения, устройству подвесных потолков, отделке стен и полов керамической плиткой. Завершаются работы по замене сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения.
В Космодемьянской врачебной амбулатории подготовлены работы под отделку стен, потолков и полов, ведутся работы по замене труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, отопительных приборов и сантехнического оборудования.
В поликлинике п. Колюбакино выполнены демонтажные работы, работы по штукатурке и шпаклевке стен, устройству стяжки полов. Стены и полы подготовлены под отделочные работы. В настоящее время ведутся работы по замене труб отопления, водоснабжения, замене сантехоборудования, а также устройство входного тамбура из шлакоблоков.
По маршруту своего визита главный врач встретился со строителями и подрядными организациями, курирующими проекты, чтобы обсудить возникшие сложности и возможные пути их решения. Контроль за ходом ремонтов является важным шагом на пути улучшению условий для работы медицинских работников и обслуживания пациентов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.
Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.