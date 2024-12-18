Хирурги онкодиспансера Подмосковья спасли 93-летнюю женщину

В апреле 2024 года 93-летняя женщина начала отмечать кровянистые выделения из половых путей, но сразу на это внимание не обратила. После того, как выделения стали более обильные, она решила обратиться к специалистам Московского областного онкологического диспансера. При проведении обследования ей был установлен диагноз: рак тела матки, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы удалили матку с придатками лапароскопическим методом, то есть через 4 прокола, что позволило избежать больших кровопотерь, а также любых осложнений после вмешательства. Возраст пациентки и наличие сопутствующих заболеваний усложняли задачу, но онкохирурги и анестезиологи проявили исключительное внимание к деталям и профессионализм на каждом этапе лечения. Наша цель заключалась не только в том, чтобы удалить опухоль, но и обеспечить высокое качество жизни после операции», — рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4 Ирина Карьгина.

Благодаря слаженной работе специалистов отделения онкогинекологии № 4 Московского областного онкологического диспансера, а также поддержке анестезиологов и медицинских сестер, операция прошла успешно. Восстановление пациентки проходит благоприятно: она уже выписана домой под наблюдение онколога по месту жительства. Этот случай еще раз подчеркивает важность ранней диагностики и своевременного обращения за медицинской помощью. Специалисты областного онкодиспансера настоятельно рекомендуют не игнорировать регулярные обследования и при первых подозрительных симптомах обращаться к специалистам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.